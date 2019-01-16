Единственный украинец на Australian Open начал парный турнир с победы
Дерби двух украинских теннисисток завершилось в пользу Надежды Киченок
На Australian Open состоялись матчи первого раунда парных соревнований. Единственный представитель Украины в мужских соревнованиях Денис Молчанов, выступающий в паре с Игорем Зеленаем из Словакии, стартовал с победы над дуэтом Маттео Берреттини – Марко Чеккинато из Италии – 4:6, 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час и 25 минут.
В следующем раунде украино-словацкая пара встретится с немецко-французским дуэтом Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю.
А в женском турнире состоялось украинское дерби – Надежда Киченок в паре с китаянкой Ван Яфань одолела Даяна Ястремская, которая выступала в дуэте с грузинкой Оксаной Калашниковой – 6:4, 6:2. Для этого им понадобилось 1 час и 4 минуты.
Напомним, что сегодня Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.
Ранее мы писали, что организаторы Australian Open официально подтвердили введение тай-брейка в решающей партии. В отличие от US Open, где при счете – 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин проводится традиционный тай-брейк, на Australian Open будут играть супертай-брейк до 10 очков.
Из-за этого нововведения на турнире уже случился первый казус – теннисистка стала раньше времени праздновать победу, забыв о новом правиле на Australian Open. Британская теннисистка Кати Болтер в первом круге Australian Open обыграла Екатерину Макарову.
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