Египетский теннисист вслед за братом пожизненно дисквалифицирован за договорняки

Юсеф Хоссам участвовал в договорных матчах в период между 2015 и 2019 годами

Египетский теннисист Юсеф Хоссам пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи. Ранее аналогичное наказание получил старший брат Хоссама. 21-летний Хоссам отбывал временное отстранение с мая 2019 года, когда его обвинили в 21 случае нарушения правил.

Инциденты произошли в период между 2015 и 2019 годами. Независимая организация, работающая с негативными явлениями в теннисе (TIU), заявила, что он был признан виновным в восьми случаях продажи матчей, шести случаях содействия ставкам, трех случаях отказа сообщить о коррупционных действиях, двух случаях просьбы других игроков поддаться и двух отказах сотрудничать с TIU.

Ранее мы писали, что бывшего игрока топ-100 пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Также Жоао Соуза заплатит штраф в размере 200 тысяч долларов.

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А несколько лет назад украинский теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи. Дмитрий Баданов также должен был заплатить 100 тысяч евро штрафа.

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