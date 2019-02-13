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Экс-первая ракетка мира легко обыграла Цуренко на турнире в Катаре

Сегодня, 20:17

Украинская теннисистка продержалась против Халеп чуть более часа

Леся Цуренко
Леся Цуренко. Фото: AFP
Экс-первая ракетка мира легко обыграла Цуренко на турнире в Катаре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/45e/5ad/5c645e5adabcd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/45e/5ad/5c645e5adabcd.jpg Теннис Украинская теннисистка продержалась против Халеп чуть более часа

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла выйти в 1/8 финала турнира WTA Premier Qatar в Дохе с призовым фондом более 900 тысяч долларов. В матче второго круга украинка без шансов уступила экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп – 2:6, 3:6. Поединок продолжался 1 час и 19 минут.

Напомним, что сегодня ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Елену Остапенко и вышла в 1/8 финала турнира в Дохе.Украинка впервые в карьере обыграла Остапенко, до этого она дважды уступала латвийке.

Это был первый матч Свитолиной после поражения в четвертьфинале Australian Open от японки Наоми Осаки. По ходу той встречи Элина жаловалась на проблемы с шеей и плечом, а позже вынуждена была сделать паузу в выступлениях и даже не могла тренироваться. По этой причине она пропустила матчи за сборную Украины ан Куке Федерации. Ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

Позже их агент заявил, что Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной. Представитель теннисисток Стефан Гуров в Facebook опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса Украины.

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Тег теннис, Леся Цуренко, Симона Халеп

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Сегодня|Спорт

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