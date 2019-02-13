Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Свитолина вернулась на корт после травмы и победила 22-ю ракетку мира

Сегодня, 16:25

Украинская теннисистка вышла в третий раунд престижного соревнования в Катаре

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Свитолина вернулась на корт после травмы и победила 22-ю ракетку мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/428/a27/5c6428a273719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/428/a27/5c6428a273719.jpg Теннис Украинская теннисистка вышла в третий раунд престижного соревнования в Катаре

Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA Premier Qatar в Дохе с призовым фондом более 900 тысяч долларов. Напомним, украинка получила от организаторов турнира Wild Card и стартовала в основной сетке со второго раунда, где за 1 час и 21 минуту обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:4, 6:4. Украинка сделала семь подач на вылет и допустила пять двойных ошибок. В 1/8 финала Свитолина встретится с Каролиной Муховой из Чехии.

Это был первый матч Свитолиной после поражения в четвертьфинале Australian Open от японки Наоми Осаки. По ходу той встречи Элина жаловалась на проблемы с шеей и плечом, а позже вынуждена была сделать паузу в выступлениях и даже не могла тренироваться. По этой причине она пропустила матчи за сборную Украины ан Куке Федерации. Ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

Позже их агент заявил, что Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной. Представитель теннисисток Стефан Гуров в Facebook опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса Украины.

Ранее мы сообщали, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших двух турнирах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина

Вы сейчас просматриваете новость " Свитолина вернулась на корт после травмы и победила 22-ю ракетку мира". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Травмированная Элина Свитолина получила приглашение на престижный турнир в Дохе

6 февраля, 21:54

Украинская теннисистка пропустила матчи Кубка Федерации из-за проблем со спиной и шеей

Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной – агент ответил Федерации

29 января, 17:22

Представитель теннисисток опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса

Свитолина опровергла информацию, что отказывается играть за Украину из-за призовых

28 января, 22:25

 Теннисистка утверждает, что полученная на Australin Open травма не позволяет ей тренироваться

Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс

28 января, 20:22

Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших двух турнирах

Миллионерша Элина Свитолина не сыграет за сборную Украины из-за денег

28 января, 18:39

Украинская команда выступит в ослабленном составе на Кубке Федерации

Элина Свитолина и Марина Бех снялись для эротического календаря

25 января, 21:31

Теннисистка и легкоатлетка украсили календарь журнала XXL, снявшись в ванне

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Киевляне забросали мусором BMW известного телеведущего

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Еще короче: Настя Ивлеева показала новую стрижку

Беглый бизнесмен Украины владеет самой дорогой виллой в ФРГ - СМИ
Загрузка...

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 15:15

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Одноклубник высмеял одежду Александра Зинченко: "Я так одевался семь лет назад"

Сегодня, 10:37

Кевин де Брейне оценил внешний вид игроков "Манчестер Сити"

Герои-2009 10 лет спустя: как сложилась судьба игроков, выигравших для Украины Кубок УЕФА

Сегодня, 09:47

Триумф дончан остается единственным еврокубковым трофеем украинского футбола за времена независимости

Умер вратарь, совершивший лучший сэйв 20-го века после удара Пеле

Вчера, 12:38

Гордон Бэнкс со сборной Англии побеждал на чемпионате мира 1966 года

Василий Ломаченко познакомился с легендарным голливудским актером Микки Рурком

Вчера, 12:14

Украинский боксер побывал на неделе моды в Нью-Йорке

Покажи парикмахеру: стрижки на среднюю длину волос

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте