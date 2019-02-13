Свитолина вернулась на корт после травмы и победила 22-ю ракетку мира
Украинская теннисистка вышла в третий раунд престижного соревнования в Катаре
Первая ракетка Украины Элина Свитолина с победы стартовала на турнире WTA Premier Qatar в Дохе с призовым фондом более 900 тысяч долларов. Напомним, украинка получила от организаторов турнира Wild Card и стартовала в основной сетке со второго раунда, где за 1 час и 21 минуту обыграла Елену Остапенко из Латвии – 6:4, 6:4. Украинка сделала семь подач на вылет и допустила пять двойных ошибок. В 1/8 финала Свитолина встретится с Каролиной Муховой из Чехии.
Это был первый матч Свитолиной после поражения в четвертьфинале Australian Open от японки Наоми Осаки. По ходу той встречи Элина жаловалась на проблемы с шеей и плечом, а позже вынуждена была сделать паузу в выступлениях и даже не могла тренироваться. По этой причине она пропустила матчи за сборную Украины ан Куке Федерации. Ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.
Позже их агент заявил, что Свитолина и Ястремская не требовали больше денег за матчи в сборной. Представитель теннисисток Стефан Гуров в Facebook опубликовал свою версию конфликта с Федерацией тенниса Украины.
Ранее мы сообщали, что Свитолина и ее новый бойфренд будут отдавать детской больнице 100 долларов за каждый эйс. Украинская теннисистка рассказала о благотворительной акции на ближайших двух турнирах.
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