Элина Свитолина пробилась в финал крупного турнира в Риме и заработала 250 тысяч евро

Четвертая ракетка мира обыграла Анетт Контавейт, а в финале сразится с победительницей матча Шарапова – Халеп

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал крупного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает три миллиона долларов. В полуфинале четвертая ракетка мира Свитолина обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:3.

Выход в финал принес Элине 253 тысячи евро призовых и 585 очков в рейтинг WTA. В случае победы в финальном матче, призовые удвоятся. Соперницей Свитолиной по финалу турнира в Риме станет победительница матча между первой ракеткой Симоной Халеп и экс-лучшей теннисисткой мира Марией Шараповой.

Элина Свитолина:

Напомним, что Элина в ожидании старта турнира посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила в подарок от "Императора" именную футболку.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.