Элина Свитолина получила именную футболку от Франческо Тотти

Сегодня, 17:41

Звезда мирового тенниса побывала на чемпионском матче в Риме

Свитолина любит футбол. Фото Twitter
Свитолина любит футбол. Фото Twitter

В воскресенье в Риме "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии. Туринский клуб сыграл в ничью с "Ромой" (0:0) и этого хватило для скудетто.

Поединок грандов итальянского футбола на "Стадио Олимпико" посетила лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Более того, украинка познакомилась с легендой "Ромы" Франческо Тотти и получила от него подарок – именную футболку клуба.

Напомним, что Свитолина в Риме примет участие в теннисном турнире серии WTA Premier 5, с призовым фондом 3,3 миллиона долларов. Наша теннисистка стартует со второго круга, где сыграет с хорваткой Петрой Мартич. В первом круге турнира в Риме Мартич в двух сетах обыграла украинку Лесю ЦуренкоРанее с Элиной они пересекались трижды и в счете ведет украинка – 2:1

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.

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Источник:

Сегодня|Спорт

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