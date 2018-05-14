Элина Свитолина получила именную футболку от Франческо Тотти

В воскресенье в Риме "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии. Туринский клуб сыграл в ничью с "Ромой" (0:0) и этого хватило для скудетто.

Поединок грандов итальянского футбола на "Стадио Олимпико" посетила лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Более того, украинка познакомилась с легендой "Ромы" Франческо Тотти и получила от него подарок – именную футболку клуба.

Напомним, что Свитолина в Риме примет участие в теннисном турнире серии WTA Premier 5, с призовым фондом 3,3 миллиона долларов. Наша теннисистка стартует со второго круга, где сыграет с хорваткой Петрой Мартич. В первом круге турнира в Риме Мартич в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко. Ранее с Элиной они пересекались трижды и в счете ведет украинка – 2:1

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.