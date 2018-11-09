Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой месяца в мире

Украинская спортсменка выиграла Итоговый чемпионат WTA и победила в опросе на сайте организации

Первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина была выбрана игроком октября прямым голосованием любителей тенниса на официальном сайте WTA.

Напомним, что в октябре Свитолина выиграла Итоговый чемпионат WTA, не проиграв ни одного матча в групповом турнире, а также выиграв в полуфинале и финале соревнований.

Среди других претендеток на звание игрока октября были финалистка Итогового чемпионата Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.

Окончательные итоги голосования:

Элина Свитолина (Украина) Арина Соболенко (Беларусь) Каролин Возняцки (Дания) Слоан Стивенс (США)

Напомним, что в опросе на звание самой красивой теннисистки сезона Элина Свитолина уверенно заняла первое место, опередив всех своих конкуренток – теннисисток из ТОП-8 рейтинга.

Ранее стало известно, что в октябре 2018 года Элина Свитолина заработала больше всех призовых, обогнав в списке не только девушек-коллег по WTA-туру, но также и таких легенд ATP-тура, как Новак Джокович и Роджер Федерер.