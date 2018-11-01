Элина Свитолина в октябре заработала больше денег, чем кто-либо в теннисе

Украинская теннисистка по уровню призовых в октябре обошла даже Новака Джоковича и Роджера Федерера

В октябре 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала больше всех призовых, обогнав в списке не только девушек-коллег по WTA-туру, но также и таких легенд ATP-тура, как Новак Джокович и Роджер Федерер.

Несмотря на то, что почти весь месяц сложился для украинки неудачно, победа на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, на котором она выиграла все матчи, принесла ей более двух миллионов долларов. Второе место по заработкам в октябре заняла датчанка Каролин Возняцки, третья позиция у Новака Джоковича, который не проиграл ни одного сета.

Доходы теннисистов в октябре 2018:

Игрок Призовые за октябрь ($US) Лучшие результаты 1 Элина Свитолина $2,397,013 W WTA Finals 2 Каролин Возняцки $1,829,245 W Beijing 3 Новак Джокович $1,360,560 W Shanghai 4 Слоан Стивенс $1,299,415 F WTA Finals 5 Роджер Федерер $821,066 W Basel, SF Shanghai

Напомним, что в опросе на звание самой красивой теннисистки сезона Элина Свитолина уверенно заняла первое место, опередив всех своих конкуренток – теннисисток из ТОП-8 рейтинга.

Свитолина стала первой украинкой, которая победила на престижном турнире среди лучших теннисисток сезона. После завершения сезона Свитолина отправилась "перезарядить батарейки" в бикини на пляже.