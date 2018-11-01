Элина Свитолина в октябре заработала больше денег, чем кто-либо в теннисе
Украинская теннисистка по уровню призовых в октябре обошла даже Новака Джоковича и Роджера Федерера
В октябре 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала больше всех призовых, обогнав в списке не только девушек-коллег по WTA-туру, но также и таких легенд ATP-тура, как Новак Джокович и Роджер Федерер.
Несмотря на то, что почти весь месяц сложился для украинки неудачно, победа на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре, на котором она выиграла все матчи, принесла ей более двух миллионов долларов. Второе место по заработкам в октябре заняла датчанка Каролин Возняцки, третья позиция у Новака Джоковича, который не проиграл ни одного сета.
Доходы теннисистов в октябре 2018:
|Игрок
|Призовые за октябрь ($US)
|Лучшие результаты
|1
|Элина Свитолина
|$2,397,013
|W WTA Finals
|2
|Каролин Возняцки
|$1,829,245
|W Beijing
|3
|Новак Джокович
|$1,360,560
|W Shanghai
|4
|Слоан Стивенс
|$1,299,415
|F WTA Finals
|5
|Роджер Федерер
|$821,066
|W Basel, SF Shanghai
Напомним, что в опросе на звание самой красивой теннисистки сезона Элина Свитолина уверенно заняла первое место, опередив всех своих конкуренток – теннисисток из ТОП-8 рейтинга.
Свитолина стала первой украинкой, которая победила на престижном турнире среди лучших теннисисток сезона. После завершения сезона Свитолина отправилась "перезарядить батарейки" в бикини на пляже.
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