Новак Джокович выиграл 30 сетов подряд: это рекорд для теннисиста

Сербский теннисист Новак Джокович установил персональный рекорд по количеству выигранных подряд сетов. В матче 1/8 турнира ATP в Париже против боснийца Дамира Джумхура сербский спортсмен выиграл свои 29-й и 30-й сеты. Последний раз Джокович проигрывал партию во втором круге Открытого чемпионата США.

Примечательно, что свое прошлое достижение Новак установил в 2015 году на этом же отрезке сезона. Тогда он выиграл 29 сетов подряд, начиная с финала US Open и заканчивая полуфиналом турнира в Париже.

Следующий матч, в рамках "Мастерс" в Париже, серб проведет против хорвата Марина Чилича. Действующим чемпионом соревнований является теннисист из США Джек Сок.

Ранее мы писали, что Новак Джокович возглавит рейтинг ATP на следующей неделе. Он обеспечил себе лидерство после снятия нынешней первой ракетки мира Рафаэля Надаля с турнира в Париже. Испанец снялся с Rolex Paris Masters из-за проблем с мышцами живота.

В сентябре Новак Джокович выиграл US Open и сравнялся с Питом Сампросом. Сербский теннисист в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат США