Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира с призовым фондом более 9 миллионов долларов
Украинка в Индиан Уэллс обыграла 20-летнюю американку российского происхождения Софью Кенин
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий раунд турнира с призовым фондом более 9 миллионов долларов – BNP Paribas Open в Индиан Уэллс. В матче второго круга украинка, посеянная под шестым номером, за 2 часа 21 минуту обыграла 20-летнюю американку российского происхождения Софью Кенин, занимающую 33-ю позицию в мировой классификации, со счетом 3:6, 7:6, 6:4.
В третьем сете Элина Свитолина повела с двумя брейками 4-1. Один из брейков американке удалось отыграть и сократить счет до минимума 4-3. Однако, подавая на матч, украинка не оставила никаких шансов сопернице, под ноль взяв свою подачу.
Следующей соперницей Элины станет хорошо знакомая ей австралийка Дарья Гаврилова. Это будет 11-я очная встреча между теннисистками. Счет личных встреч пока раввный 5-5, но 4 последние матча выиграла Свитолина. Причем последние две на американском харде – в 2017 в 3 круге Индиан-Уэллс (6:2, 6:1), а в 2018 – в третьем рануде Майами (4:6, 6:0, 6:1).
Ранее мы писали, что лучшая теннисистка Украины в паре с белоруской проиграла на турнире в США.
Напомним, что Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат WTA 2018 года:
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