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Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира с призовым фондом более 9 миллионов долларов

Сегодня, 09:43

Украинка в Индиан Уэллс обыграла 20-летнюю американку российского происхождения Софью Кенин

Элина Свитолина
Элина Свитолина. Фото: AFP
Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира с призовым фондом более 9 миллионов долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/36d/d8f/5c836dd8f0076.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/36d/d8f/5c836dd8f0076.jpg Теннис Украинка в Индиан Уэллс обыграла 20-летнюю американку российского происхождения Софью Кенин

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий раунд турнира с призовым фондом более 9 миллионов долларов – BNP Paribas Open в Индиан Уэллс. В матче второго круга украинка, посеянная под шестым номером, за 2 часа 21 минуту обыграла 20-летнюю американку российского происхождения Софью Кенин, занимающую 33-ю позицию в мировой классификации, со счетом 3:6, 7:6, 6:4.

В третьем сете Элина Свитолина повела с двумя брейками 4-1. Один из брейков американке удалось отыграть и сократить счет до минимума 4-3. Однако, подавая на матч, украинка не оставила никаких шансов сопернице, под ноль взяв свою подачу.

Следующей соперницей Элины станет хорошо знакомая ей австралийка Дарья Гаврилова. Это будет 11-я очная встреча между теннисистками. Счет личных встреч пока раввный 5-5, но 4 последние матча выиграла Свитолина. Причем последние две на американском харде – в 2017 в 3 круге Индиан-Уэллс (6:2, 6:1), а в 2018 – в третьем рануде Майами (4:6, 6:0, 6:1).

Ранее мы писали, что лучшая теннисистка Украины в паре с белоруской проиграла на турнире в США.

Напомним, что Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат WTA 2018 года:

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Тег Элина Свитолина, теннисистка

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Источники:

Сегодня|Спорт , tennisua.org

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