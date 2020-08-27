Енот нарушил карантин, проникнув на матч звезд тенниса в Нью-Йорке: видео

Животное долго не могло определиться с местом на трибунах. Еще бы! Ведь к его услугам были тысячи свободных сидений

Курьезный момент был запечатлен во время матча 1/4 финала теннисного турнира серии "Мастерс" в Нью-Йорке между канадцем Милошем Раоничем и сербом Филипом Краиновичем. Из-за ситуации с коронавирусом соревнования проходят без болельщиков. Однако на трибуны, нарушив карантин, все-таки проник один "фанат" – енот. Ранее на видео попало неизвестное животное с "человеческими руками".

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Стоит отметить, что животное долго искало себе подходящее место на трибунах теннисной арены в Нью-Йорке. Еще бы – ведь к его услугам были тысячи свободных сидений. Сложно было выбрать одно.

Пользователи соцсетей уже активно шутят по поводу присутствия енота на трибунах. "Это видео сделало мой день", – пишут одни. "Эй, а почему он без маски?" – возмущаются другие.

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Кстати, поединок, который уважил своим присутствием болельщик-енот, завершился волевой победой Милоша Раонича со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 7:5. За выход в финал турнира в Нью-Йорке канадец поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в своем четвертьфинальном поединке одолел американца Райлли Опелку.

Смотрите, как киевские еноты моют руки

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