Украинская теннисистка чуть не расплакалась, из-за глупой ошибки проиграв матч за 43 тысячи долларов

Даяна Ястремская уступила бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке, заступив за линию корта во время подачи

Вторая ракетка украинского тенниса Даяна Ястремская завершила свои выступления на престижном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке с призовым фондом в 2 миллиона 250 тысяч долларов. В 1/8 финала соревнований одесситка уступила бывшему первому номеру мирового женского тенниса японке Наоми Осаке – 3:6, 1:6. Этот результат принес Ястремской 22 тысячи долларов призовых. Осака же гарантировала себе 43 тысячи.

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Матч Ястремской против Осаки, в котором японка отдала всего четыре гейма, продлился 70 минут и завершился крайне обидным для 20-летней украинки образом. Во время своей подачи она заступила за линию корта, и судья на вышке отдала победное очко Осаке. Ни Ястремская, ни Осака сразу даже не поняли, что произошло. Обе находились в замешательстве. В итоге, осознав, что матч таки закончен ее поражением, Ястремская едва не расплакалась, показывая рефери, что заступ был мизерным. Дескать, неужели нельзя было закрыть на него глаза?

Обзор матча Ястремская – Осака (3:6, 1:6)

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Напомним, на пути в 1/8 финала турнира в Нью-Йорке Даяна обыграла двух американок. Сперва Ястремская справилась с Венус Уильямс. А затем одолела Бернарду Перу. Оба матча состояли из трех сетов. На следующей неделе украинка выступит на US Open.

Смотрите, как ранее Ястремская обыграла в Аделаиде другую экс-первую ракетку мира – немку Кербер

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