Українська
$ 27,44
32,41
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Украинская теннисистка чуть не расплакалась, из-за глупой ошибки проиграв матч за 43 тысячи долларов

26 августа, 12:15

Олег Люлька Олег Люлька

Даяна Ястремская уступила бывшей первой ракетке мира Наоми Осаке, заступив за линию корта во время подачи

Вторая ракетка украинского тенниса Даяна Ястремская завершила свои выступления на престижном турнире Western & Southern Open в Нью-Йорке с призовым фондом в 2 миллиона 250 тысяч долларов. В 1/8 финала соревнований одесситка уступила бывшему первому номеру мирового женского тенниса японке Наоми Осаке – 3:6, 1:6. Этот результат принес Ястремской 22 тысячи долларов призовых. Осака же гарантировала себе 43 тысячи.

Реклама

Матч Ястремской против Осаки, в котором японка отдала всего четыре гейма, продлился 70 минут и завершился крайне обидным для 20-летней украинки образом. Во время своей подачи она заступила за линию корта, и судья на вышке отдала победное очко Осаке. Ни Ястремская, ни Осака сразу даже не поняли, что произошло. Обе находились в замешательстве. В итоге, осознав, что матч таки закончен ее поражением, Ястремская едва не расплакалась, показывая рефери, что заступ был мизерным. Дескать, неужели нельзя было закрыть на него глаза?

Обзор матча Ястремская – Осака (3:6, 1:6)

Читайте также: Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка

Реклама

Напомним, на пути в 1/8 финала турнира в Нью-Йорке Даяна обыграла двух американок. Сперва Ястремская справилась с Венус Уильямс. А затем одолела Бернарду Перу. Оба матча состояли из трех сетов. На следующей неделе украинка выступит на US Open.

Смотрите, как ранее Ястремская обыграла в Аделаиде другую экс-первую ракетку мира – немку Кербер

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ошибка теннис теннисистка Даяна Ястремская Наоми Осака

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенка
Пышногрудая словацкая теннисистка показала свою фигуру после рождения ребенкаТеннис
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданство
Украинский спорт потерял невероятную красотку: молодая теннисистка приняла польское гражданствоТеннис
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US Open
Известный теннисист сдал позитивный тест на коронавирус, но не отказался от US OpenТеннис
Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт
Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевтТеннис
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем НезависимостиФутбол
Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларов
Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларовТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять