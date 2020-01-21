Есть первая победа Украины на Australian Open-2020: Ястремская разнесла соперницу и вышла на Возняцки

Во вторник на кортах "Мельбурн-парка" должны сыграть еще три наши теннисистки

Даяна Ястремская сыграет с элитой

Удачно начался сегодняшний день для украинских спортсменок на Открытом чемпионате Австралии. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уверенно победила словенку Кайю Юван, занимающую лишь 127-е место в мировом рейтинге, в двух партиях – 6:1, 6:1. Узнайте расписание вторника на Australian Open для наших теннисисток.

Несмотря на разгромный счет, Ястремской ни разу не удалось подать на вылет. Зато молодая одесситка не сделала ни одной двойной ошибки и завершила встречу всего за 56 минут. В игре у Даяны было шесть брейк-пойнтов, и она реализовала пять из них.

А вот во втором раунде соперница у украинки будет куда более именитая – датчанка Каролин Возняцки. Встреча запланирована на среду. Но у Ястремской уже есть опыт побед над бывшими лидерами мирового рейтинга. Смотрите, как Ястремская на прошлой неделе обыгрывала в Аделаиде экс-первую ракетку мира – немку Кербер

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За выход во второй раунд Даяна уже обеспечила себе 90 тысяч долларов США. В прошлом году она уже справлялась с Каролин на хардовом турнире в США. Напомним, в этом году Возняцки завершает карьеру. Сейчас она выступает в Мельбурне, "стараясь получать удовольствие от каждой минуты на корте".

Чуть позже сегодня играют еще трое наших девчат: Элина Свитолина и две Катерины – Бондаренко и Козлова.

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