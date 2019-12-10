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Экс-первая ракетка планеты проведет прощальный матч против Серены Уильямс

10 декабря, 19:31

Каролин Возняцки попрощается с любимой игрой в Копенгагене

Каролин и Серена очень дружны

Каролин и Серена очень дружны

Бывшая лучшая теннисистка планеты Каролин Возняцки определилась со своей датой расставания с профессиональным спортом. Ранее датчанка с польскими корнями заявляла, что покинет теннис после открытого чемпионата Австралии 2020 года. Читайте также, как юная украинская теннисистка обыграла победительницу Australian Open.

Теперь 29-летняя Возняцки назначила прощальный матч. Состоится он 18 мая 2020 года в Копенгагене на "Royal Arena", а ее соперницей будет легендарная Серена Уильямс. Девушки давно поддерживают дружеские отношения. Минувшим летом американка была свидетельницей Каролины на ее свадьбе.

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На первой строчке рейтинга WTA датчанка находилась осенью 2010 года. За свою карьеру она выиграла 30 турниров и заработала более 35 млн долларов. Сейчас Каролин занимает 37-е место в мире, а Серена, также бывшая лучшая теннисистка планеты, 10-е. В этом году уроженка Оденсе выиграла 20 матчей и в 15 уступила, получив более 1,7 млн долларов призовых.

Читайте, как звезда тенниса Каролин Возняцки пошла в школу

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теннис Серена Уильямс Каролин Возняцки Копенгаген

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