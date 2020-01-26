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"Это будет совершенно другой сезон": лучший украинский теннисист готовится к завершению карьеры

26 января, 18:00

Сергей Стаховский не хочет играть на турнирах невысокого уровня

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

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Первая ракетка Украины Сергей Стаховский стал подумывать о завершении карьеры. В начале года уроженцу Киева исполнилось 34 года, а в мировом рейтинге он занимает лишь 153-е место. Как мы сообщали, Стаховский успешно стартовал в квалификации Australian Open, но проиграл во втором раунде отбора и в основную сетку так и не попал.

Наш лучший теннисист рассказал о ближайших планах:

"В сезоне-2020 я сосредоточусь на соревнованиях ATP-тура, буду играть в квалификации. Если не буду туда проходить, то на "челленджеры" ехать не стану. Далее у меня в планах выступления в Монпелье, Роттердаме и Марселе. Единственный "челленджер", на котором я сыграю, – это турнир во французском городе По (стартует 24 февраля). Мой хороший друг Жереми Шарди руководит этим турниром, так что я дал ему слово, что сыграю".

Стаховский понимает, что приближается его уход из спорта, так что ставит довольно скромные цели:

"Это будет для меня совершенно другой сезон и, скорее всего, один из последних. После того как провел 10 лет в топ-100, какие-то годы в топ-50, продолжать строить достойную карьеру трудно. Определенно сложно постоянно себя подталкивать. Я сумел хорошо подготовиться к этому сезону. Самая большая моя цель – попасть на Олимпиаду. Для этого мне нужно выступать четыре месяца и заработать около 400 очков. Это вполне достижимая цель. Сейчас для меня это – приоритет".

Узнайте, с кем сыграет Федерер в четвертьфинале Australian Open.

Смотрите сюжет о том, как Стаховский стал профессиональным теннисистом

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Источник: xsport.ua

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