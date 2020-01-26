Федерер в четвертьфинале Australian Open сыграет с 100-й ракеткой мира

Швейцарский теннисист вышел в четвертьфинал, где сыграет с Теннисом Сандгреном

Роджер Федерер / Фото: Reuters

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл венгра Мартона Фучовича в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 2:6, 2:6 в пользу швейцарца.

За время матча Федерер пять раз подал навылет и реализовал семь из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из девяти, а также одна двойная ошибка.

Добавим, что в четвертьфинале Федерер встретится с американцем Теннисом Сандгреном, занимающим 100-е место в рейтинге ATP. 28-летний теннисист обыграл 12-ю ракетку мира итальянца Фабио Фоньини – 7:6, 7:5, 6:7, 6:4.

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Ранее определилась еще одна пара четвертьфинала Australian Open – Милош Раонич встретится с Новаком Джоковичем.

Напомним, что украинцев на Australian Open не осталось. Вчера лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. А ведь турнир для Элины начинался довольно успешно:

Кстати, Федерер и Миллман выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя. Швейцарец в решающем тай-брейке обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал.

Ранее мы писали, что Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open. Украинская теннисистка на глазах у Гаэля Монфиса вышла в третий круг.

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