Федерер в четвертьфинале Australian Open сыграет с 100-й ракеткой мира

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл венгра Мартона Фучовича в четвертом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 2:6, 2:6 в пользу швейцарца.
За время матча Федерер пять раз подал навылет и реализовал семь из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, два реализованных брейк-пойнта из девяти, а также одна двойная ошибка.
Добавим, что в четвертьфинале Федерер встретится с американцем Теннисом Сандгреном, занимающим 100-е место в рейтинге ATP. 28-летний теннисист обыграл 12-ю ракетку мира итальянца Фабио Фоньини – 7:6, 7:5, 6:7, 6:4.
Ранее определилась еще одна пара четвертьфинала Australian Open – Милош Раонич встретится с Новаком Джоковичем.
Напомним, что украинцев на Australian Open не осталось. Вчера лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. А ведь турнир для Элины начинался довольно успешно:
Кстати, Федерер и Миллман выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя. Швейцарец в решающем тай-брейке обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал.
Ранее мы писали, что Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open. Украинская теннисистка на глазах у Гаэля Монфиса вышла в третий круг.
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