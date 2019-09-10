Эхо финала US Open: Рафаэль Надаль – чемпион №1 среди тех, кому за 30

Надаль в шаге от рекорда Федерера, а за 10 лет их трио с Джоковичем отдало лишь семь "Больших шлемов"

Рафаэль Надаль. В обнимку с 19-м. Но "теннис - это больше чем "шлемы" / Фото: AFP

Кто бы мог подумать, что №19 окажется таким эмоциональным. Испанец Рафаэль Надаль вплотную приблизился к рекорду Роджера Федерера – 20 титулам "Большого шлема". Но сделать это было не так легко, как многие предполагали. Финал US Open против россиянина Даниила Медведева продлился пять сетов и почти столько же часов. С самого начала геймы были довольно затяжными, но все равно Рафа смотрелся явным фаворитом. Поэтому такой неожиданностью стало то, что испанец, ведя 2:0, уступил два сета подряд. Хотя на его физическом состоянии это никак не сказалось: в решающей партии 33-летний Надаль носился по корту, как юноша, ничем не уступая младшему на десять лет Медведеву.

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В финале публика к россиянину значительно потеплела: после освистываний, которые Даниил заработал за некорректное поведение еще несколько дней назад (вырывал полотенце у болбоя, показывал фак), зрители в какой-то момент даже стали за него болеть. Именитая горнолыжница Линдси Вонн, которая пришла поболеть за Надаля, сама начала аплодировать Медведеву. Когда это заметил ее жених, канадский защитник "Нью-Джерси Девилз" Пи-Кей Суббан, то остановил ее. "Кто-то же должен следить, чтобы она не переступала черту!" – пошутил потом хоккеист. Reuters написали, что вчера Медведев совершил "путь от злодея до героя". А сам он признал, что вел себя неправильно: "Видите, я тоже могу меняться, потому что я человек".

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Но победу все же вырвал экс-№1 – 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 – и повалился на корт, распластавшись, как звездочка. Выигранный титул он воспринял не менее сентиментально, чем предыдущие 18. Когда на стадионе пустили видеоролик с кадрами всех его побед на "шлемах", Рафа расплакался. Но рекорды, по его словам, для него не главное:

"Теннис – это больше чем "шлемы". Я играю, чтобы быть счастливым. За свою карьеру я добился намного больше, чем я когда-либо мог мечтать. Я бы хотел, чтобы у меня было больше всех "шлемов". Но я действительно верю, что если это случится или не случится, то я не стану из-за этого более или менее счастливым".

БОЙБЭНД ПРОДОЛЖАЕТ ТУР. Когда на горизонте появилась "большая тройка" – Федерер, Надаль и Джокович (как это ни грустно, квартет с Энди Марреем прожил недолго), – к мейджорам смогли подступить единицы. С того момента, как первый "шлем" выиграл Федерер – в 2003 году на Уимблдоне, – кроме него, Рафы и Новака, "большие" титулы завоевывали лишь 7 теннисистов. Только двум это удалось более одного раза – Маррею и Вавринке (по три). За последние 10 лет тройка отдала всего 7 мейджоров из 40.

Естественно, после каждого "шлема" всплывает вопрос: а долго ли еще будут доминировать эти трое? Букмекеры даже принимают ставки: кто завершит карьеру раньше – Федерер или Надаль. Пока что считают, что мы скорее попрощаемся со старшим на пять лет швейцарцем, которого последние годы беспокоит спина (1,14 против 5,0). Хотя на пенсию их всех отправляют уже давненько, а они, как старая любимая рок-группа, все продлевают и продлевают прощальное турне.

Другой традиционный вопрос: кто же из нового поколения теннисистов наконец сможет им противостоять? Какое-то время будущую грозу Big Three видели в немце Андрее Звереве, в начале этого года все были в восторге от грека Стефаноса Циципаса, теперь же новый герой – Даниил Медведев, который действительно провел впечатляющую американскую серию: четыре финала подряд и титул в Цинциннати. Но плотно и надолго закрепиться в статусе новой теннисной надежды пока никому не удается.

ЧЕМПИОН №1 СРЕДИ "ТЕХ, КОМУ ЗА 30"

Рафаэль Надаль стал единственным в Открытую эру тенниса (с 1968), кто выиграл 5 титулов Большого шлема, когда ему уже исполнилось 30 лет. По 4 возрастных трофея – у Федерера, Джоковича и Рода Лэйвера, который собственно и вручал Рафе приз в воскресенье. А вообще ATP-тур нынче – вотчина ветеранов. Среди действующих теннисистов – всего семь победителей "шлемов" и ни одному меньше 30-ти.

Напомним, что Элина Свитолина на US Open дошла до полуфинала:

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