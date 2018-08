Федерер раскритиковал судью, который подбадривал одного из теннисистов

Швейцарец Роджер Федерер раскритиковал действия судьи Мохамеда Лахьяни, который во время матча US Open между австралийцем Ником Киргиосом и французом Пьером-Юго Эрбером спустился с вышки и в перерыве подбодрил Киргиоса. Это случилось при счете 4:6, 0:3 в пользу французского теннисиста, который в итоге проиграл.

"Проблема не в том, что судья покинул свое место. Судья должен принимать решения в своем кресле, нравится это кому-то или нет. Но речь о таких беседах. Этот разговор мог серьезно на что-то повлиять. Как и разговор с тренером, с врачом. Этого не должно повторяться", – сказал Федерер, занимающий второе место в мировом рейтинге.

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd