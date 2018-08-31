Федерер раскритиковал судью, который подбадривал одного из теннисистов
Швейцарский теннисист недоволен действиями арбитра во время матча Киргиоса с Эрбером
Швейцарец Роджер Федерер раскритиковал действия судьи Мохамеда Лахьяни, который во время матча US Open между австралийцем Ником Киргиосом и французом Пьером-Юго Эрбером спустился с вышки и в перерыве подбодрил Киргиоса. Это случилось при счете 4:6, 0:3 в пользу французского теннисиста, который в итоге проиграл.
"Проблема не в том, что судья покинул свое место. Судья должен принимать решения в своем кресле, нравится это кому-то или нет. Но речь о таких беседах. Этот разговор мог серьезно на что-то повлиять. Как и разговор с тренером, с врачом. Этого не должно повторяться", – сказал Федерер, занимающий второе место в мировом рейтинге.
Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 августа 2018 г.
A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.
Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd
Сам Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго раунда турнира Федерер обыграл француза Бенуа Пера со счетом 7:5, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.
В третьем раунде последнего в сезоне турнира "Большого шлема" Федерер сыграет как раз с Ником Киргиосом (№30 "посева").
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