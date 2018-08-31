Федерер раскритиковал судью, который подбадривал одного из теннисистов

Сегодня, 15:18

Швейцарский теннисист недоволен действиями арбитра во время матча Киргиоса с Эрбером

Ника Киргиоса подбодрил судья. Фото AFP
Ника Киргиоса подбодрил судья. Фото AFP

Швейцарец Роджер Федерер раскритиковал действия судьи Мохамеда Лахьяни, который во время матча US Open между австралийцем Ником Киргиосом и французом Пьером-Юго Эрбером спустился с вышки и в перерыве подбодрил Киргиоса. Это случилось при счете 4:6, 0:3 в пользу французского теннисиста, который в итоге проиграл.

"Проблема не в том, что судья покинул свое место. Судья должен принимать решения в своем кресле, нравится это кому-то или нет. Но речь о таких беседах. Этот разговор мог серьезно на что-то повлиять. Как и разговор с тренером, с врачом. Этого не должно повторяться", – сказал Федерер, занимающий второе место в мировом рейтинге. 

Сам Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В матче второго раунда турнира Федерер обыграл француза Бенуа Пера со счетом 7:5, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

В третьем раунде последнего в сезоне турнира "Большого шлема" Федерер сыграет как раз с Ником Киргиосом (№30 "посева").

Ранее мы писали, что Леся Цуренко обыграла вторую ракетку мира Каролин Возняцки на US Open. Следующей соперницей украинки станет Катержина Синякова из Чехии.
теннисист, US Open, Роджер Федерер, Ник Кирьос

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Источники:

СЭ, Сегодня|Спорт

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