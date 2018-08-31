Леся Цуренко обыграла вторую ракетку мира на US Open

Сегодня, 09:10

Следующей соперницей украинки станет Катержина Синякова из Чехии

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP
Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Вторая по рейтингу украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в третий раунд Открытого чемпионата США. В матче второго круга Цуренко за 1 час 41 минуту обыграла вторую ракетку мира, победительницу Открытого чемпионата Австралии-2018 датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:4, 6:2.

Это первая победа Цуренко над игроком топ-5 в карьере и седьмая над теннисисткой топ-10. Леся в этом месяце одержала уже две победы над экс-первыми ракетками мира и победительницами "Большого шлема". Капомним, что в Цинциннати Цуренко разобралась с двукратной чемпионкой турниров "Шлема" испанкой Гарбинье Мугурусой.


Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Леся Цуренко в матче против Каролин Возняцки. Фото AFP

Следующей соперницей украинки станет Катержина Синякова из Чехии.

Напомним, что лучшим показателем Леси на турнирах "Большого шлема" является четвертый раунд (US Open 2016 и Ролан Гаррос-2018).

Ранее мы писали, что Ангелина Калинина в боевом матче проиграла чемпионке US Open. Украинка в трех сетах проиграла американке Слоан Стивенс.

Ранее на US Open лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию – 6:2, 6:3 и вышла в третий раунд соревнований.
US Open, Леся Цуренко, Каролин Возняцки, теннисистка

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Источники:

Сегодня|Спорт, tennisua.org

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