Итальянская теннисистка с помощью подлой подачи обыграла нашу Катерину Бондаренко в финале турнира

Сара Эррани сделал подачу из-под руки, что не запрещено, но считается дурным тоном

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла завоевать титул на турнире WTA 125k Series в Индиан-Уэллсе (США), с призовым фондом 150 000 долларов.

В финале Бондаренко встретилась с экс-пятой ракеткой мира и финалисткой Ролан Гаррос-2012, Сарой Эррани из Италии.

По ходу первого сета Катерина Бондаренко вела в счете – 4:1, однако затем проиграла пять геймов подряд. В итоге победа Сары Эррани – 6:4, 6:2.

Интересно, что на матч-боле Сара сделала подлую подачу из-под руки. Такое не запрещено, но считается моветоном у профессионалов.

Errani serving underarm on mp! pic.twitter.com/pS4mTklUyc — Stefano Berlincioni (@Carretero77) 4 марта 2018 г.

Напомним, вчера украинская теннисистка Леся Цуренко защитила свой титул на турнире WTAInternational Abierto Mexicano Telcel в Акапулько, Мексика. В финале украинка, посеянная под 7 номером, за 2 часа 44 минуты обыграла Штефани Фегеле из Швейцарии – 5:7, 7:6(2), 6:2.

Таким образом, впервые в истории украинского тенниса двум нашим теннисисткам удалось защитить свои титулы в течение двух недель. Ранее на прошлой неделе Свитолина защитила свой титул в Дубае.