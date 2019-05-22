Катарина Завацкая впервые вышла во второй круг отбора "Ролан Гаррос"

Наша теннисистка на отказе победила Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии

Катарина Завацкая. Фото: Большой теннис Украины

Украинская теннисистка Катарина Завацкая впервые в своей карьере вышла во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. Сегодня Завацкая на старте отбора "Ролан Гаррос" победила на отказе Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии – 3:6, 7:5, 2:3, отказ.

Теперь во втором раунде квалификации Катерина Завацкая сыграет с Екатериной Горгодзе из Грузии.

Напомним, что экс-первая ракетка мира Мария Шарапова пропустит "Ролан Гаррос". Теннисистка не успела восстановится после травмы плеча. За свою карьеру Мария Шарапова дважды побеждала на "Ролан Гаррос" – в 2012 и 2014 годах.

Кстати, на днях экс-первой ракетке мира британцу Энди Маррею был присвоен титул сэра. Торжественную церемонию посвящения в рыцари, прошедшую в Букингемском дворце, провел лично принц Чарльз.

Мы также рассказывали о пути к успеху лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной. Она выступит на "Ролан Гаррос" в основной сетке и считается одной из главных претенденток на трофей "Большого шлема". Хотя и пропустила большую часть сезона из-за травмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Катарина Завацкая впервые вышла во второй круг отбора "Ролан Гаррос"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"