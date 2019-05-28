Катерина Козлова о своей татуировке: "Все были в шоке"

На руке украинской теннисистки появилась птица Феникс

Козлова на Ролан Гаррос-2019. Фото: AFP

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которая пробилась во второй круг Ролан Гаррос, рассказала о своей татуировке на руке, которую заметили в Париже ее поклонники.

"Тату я сделала в Барселоне, и случилось это довольно спонтанно. Написала одному мастеру, с которым была знакома, объяснила, какой у меня запрос, что я хочу птицу Феникс. Мне понравился эскиз, изначально я хотела маленькую татуировку, пробовала ее в разных местах, но, что удивительно даже для себя, как и для других, мне понравилась вот такого размера. Она достаточно большая.

Конечно, она имеет определенное значение, но я оставлю это при себе. Да, можно понимать, что это как-то связано и с карьерой. Скажу, что не зря это именно Феникс.

Игроки и тренеры, когда видели татуировку, спрашивали меня. Для многих это было неожиданно, никто не мог меня ассоциировать с такой крупной тату. Всем казалось, что это невозможно. Видимо, из-за моего характера, такого серьезного и спокойного, никто не мог подумать, что я могу такое вычудить. Все были в шоке, можно сказать. Даже тренеры, которые не особо близко со мной общались, спрашивали, как так получилось", – рассказала Козлова.

Во втором круге Ролан Гаррос Катерина Козлова встретится с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной.

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