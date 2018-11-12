Кэй Нисикори обыграл Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 09:52

В другом поединке этой группы Кевин Андерсон выиграл у Доминика Тима

Рукопожатие после матча. Фото AFP
Рукопожатие после матча. Фото AFP

Японский теннисист Кэй Нисикори стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне с победы над швейцарцем Роджером Федерером. Матч завершился со счетом – 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее соперники встречались девять раз, Федерер выиграл семь матчей, Нисикори – два.

Напомним, что в стартовом матче Итогового чемпионата ATP южноамериканец Кевин Андерсон нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму со счетом – 6:3, 7:6 (12:10).

Следующим соперником Федерера станет Кевин Андерсон, а Нисикори сыграет с австрийцем Домиником Тимом. В плей-офф турнира выйдут игроки, которые займут первое и второе места в группе.

Ранее мы писали, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро.
теннис, Роджер Федерер, Итоговый чемпионат АТР, Кэй Нисикори

Вы сейчас просматриваете новость "Кэй Нисикори обыграл Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...