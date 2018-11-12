Кэй Нисикори обыграл Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP

В другом поединке этой группы Кевин Андерсон выиграл у Доминика Тима

Японский теннисист Кэй Нисикори стартовал на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне с победы над швейцарцем Роджером Федерером. Матч завершился со счетом – 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 2. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 2 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее соперники встречались девять раз, Федерер выиграл семь матчей, Нисикори – два.

Напомним, что в стартовом матче Итогового чемпионата ATP южноамериканец Кевин Андерсон нанес поражение представителю Австрии Доминику Тиму со счетом – 6:3, 7:6 (12:10).

Следующим соперником Федерера станет Кевин Андерсон, а Нисикори сыграет с австрийцем Домиником Тимом. В плей-офф турнира выйдут игроки, которые займут первое и второе места в группе.

Ранее мы писали, что в Лондоне участники Итогового турнира ATP приехали на церемонию его открытия в Вестминстер на метро.