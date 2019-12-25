Король парного тенниса, заработав 8 млн долларов, объявил о завершении карьеры

Леандер Паес / Фото: Getty Images

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде индийский теннисист Леандер Паес объявил, что сезон 2020 года станет последним в его карьере. "Я хочу объявить, что 2020 год станет последним в моей профессиональной карьере. Я выступлю на нескольких турнирах, буду путешествовать вместе с друзьями и семьей. Это будет эмоциональный год", – написал 46-летний Паес на своей странице в Twitter.

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Леандер – восьмикратный чемпион "Шлемов" в парном разряде и десятикратный – в смешанном. В 1996 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте в одиночном разряде. Всего на счету индийского игрока – 54 титула на турнирах в парном разряде и 8,5 млн долларов призовых.

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Кстати, в профессиональном Туре Паес выступает с 1991 года. При этом его лучшее место в карьере в одиночном разряде – 73-я позиция в рейтинге. Добавим, что Леандер – единственный представитель Индии в истории, принимавший участие в семи летних Олимпийских играх (с 1992 по 2016 годы).

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Интересно, что отец Леандра – Вече – играл в хоккей на траве и был заявлен за сборную Индии на Олимпийских играх 1972 года, но на поле не выходил. А мать Паеса – Дженнифер Даттон – правнучка известного бенгальского поэта Майкла Модхушудона Дотто – занималась баскетболом и была капитаном сборной Индии по этому виду спорта. С такими генами Леандер был просто обречен на успех!

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