Леся Цуренко проиграла в первом круге турнира в Ухане

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый круг турнира в китайском Ухане с призовым фондом 2,7 миллионов долларов. В первом раунде Цуренко уступила в двух сетах россиянке Дарье Касаткиной, которая посеяна по 13-м номером, – 4:6, 5:7.

Походу поединка Цуренко обращалась за помощью к медикам.

Напомним, что на последнем в году турнире серии "Большого шлема" US Open Леся Цуренко смогла дойти до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Наоми Осаке.

Ранее мы писали, что после финала US Open карикатура на Серену Уильямс вызвала скандал. Правозащитники назвали рисунок расистским и сексистским. Теннисистка слишком эмоционально возмущалась решением главного арбитра матча.

Организаторы оштрафовали спортсменку на 17 тысяч долларов. В штраф вошли 10 тысяч за словесное оскорбление, 4 тысячи за предупреждение после подсказки тренера и 3 тысячи за то, что Уильямс сломала ракетку. Штраф будет вычтен из призовых денег Уильямс. Ее призовые составили 1,85 млн долларов.