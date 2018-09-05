Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал US Open

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла впервые в карьере пробиться в полуфинал турнира "Большого шлема". Сегодня Цуренко в 1/4 финала US Open в двух сетах проиграла японке Наоми Осаке – 1:6, 1:6.

Для Леси Цуренко выход в четвертьфинал US Open – лучшее достижение в карьере. В прошлом раунде украинка в тяжелом поединке обыграла чешку Маркету Вондроушову. После их матча Маркета обвинила Лесю в симуляции. Мол, украинка жаловалась весь поединок на плохое самочувствие, однако уверенно чувствовала себя в игре.

"Она просто притворялась, – выдала Маркета. – Она нормально играла. Это было просто представление. Ей около 30. Зачем так поступать?".

"Я не притворялась, к сожалению, – ответила Цуренко. – Не знаю, почему она так сказала. Я играла плохо, допускала кучу ужасных ошибок".

Напомним, что сегодня в полуфинал Открытого чемпионата США вышла Серена Уильямс. За выход в финал Серена Уильямс поспорит с Анастасией Севастовой (19) из Латвии, которая в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером, со счетом – 6:2, 6:3.