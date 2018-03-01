Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В поединке второго круга Цуренко разгромила австралийскую теннисистку Арину Родионову – 6:3, 6:1.

В 1/4 финала Леся встретится с француженкой Кристиной Младенович.

Напомним, что год назад Леся Цуренко выиграла мексиканский турнир. Что интересно, в финале украинка обыграла именно Младенович – 6:1, 7:5. Всего теннисистки сыграли между собой шесть матчей и пять выиграла украинская теннисистка.

Вчера первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что сейчас ее сердце свободно.

Еще на турнире в Дубае на прошлой неделе в гостевом боксе Элины во время ее матчей находился британский крикетист Рис Топли, с которым украинка встречалась больше года. А 14 февраля он поздравлял Элину с Днем святого Валентина. Тогда Свитолина и Топли сделали совместное селфи в отеле.

Однако на финальном матче турнира в Дубае Рис отсутствовал, а из Instagram-аккаунта Элины пропали их совместные фотографии.