Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

В полуфинальном поединке Цуренко в двух сетах обыграла австралийку Дарью Гаврилову – 6:2, 6:4.

Теперь в матче за мексиканский титул Леся встретится со швейцаркой Штефани Фегеле. В личных встречах счет 4:1 в пользу украинской теннисистки.

Напомним, что год назад Леся Цуренко выиграла мексиканский турнир. Тогда в финале украинка обыграла Кристину Младенович, которую прошла и на этом турнире на стадии 1/4 финала.

"Если выиграю здесь второй трофей, то буду в два раза счастливее. Год назад в Акапулько мне было проще, поскольку соперницы снимались в двух встречах. На этот раз мне нужно было бороться за каждую победу. У меня много времени на восстановление. Постараюсь сфокусироваться на финале и больше ни о чем не думать", – заявила после полуфинала Цуренко.

Кстати, на днях первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что сейчас ее сердце свободно. Теннисистка рассталась со своим британским бойфрендом.