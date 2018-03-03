Леся Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько
Год назад украинка выиграла мексиканский турнир
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько с призовым фондом в 250 тысяч долларов.
В полуфинальном поединке Цуренко в двух сетах обыграла австралийку Дарью Гаврилову – 6:2, 6:4.
Теперь в матче за мексиканский титул Леся встретится со швейцаркой Штефани Фегеле. В личных встречах счет 4:1 в пользу украинской теннисистки.
Напомним, что год назад Леся Цуренко выиграла мексиканский турнир. Тогда в финале украинка обыграла Кристину Младенович, которую прошла и на этом турнире на стадии 1/4 финала.
"Если выиграю здесь второй трофей, то буду в два раза счастливее. Год назад в Акапулько мне было проще, поскольку соперницы снимались в двух встречах. На этот раз мне нужно было бороться за каждую победу. У меня много времени на восстановление. Постараюсь сфокусироваться на финале и больше ни о чем не думать", – заявила после полуфинала Цуренко.
Кстати, на днях первая ракетка Украины Элина Свитолина заявила, что сейчас ее сердце свободно. Теннисистка рассталась со своим британским бойфрендом.
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