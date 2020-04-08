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Лучшему теннисисту Украины предлагали "слить" матч на Australian Open

8 апреля, 10:10

Максим Перепелица

Сергей Стаховский рассказал о договорных матчах в теннисе

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как однажды ему предлагали проиграть поединок Australian Open за деньги. Ранее мы писали, что украинский теннисист попросил Илона Маска помочь стране в борьбе с коронавирусом.

"Когда был на Australian Open. Ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Там было их двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят "инвесторы" – бандюки. Я проигрываю в пятисетовом матче, ведя 2:1, и уходя из корта, думаю, что если бы он стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU (организация, соблюдающая правила честной игры – прим), она как раз недавно была создана. Сказал так и так, а они спрашивают, мол, кто это. Я говорю: "Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он – это пешка, люди, стоящие за ним – опасные, а у меня вся семья в Украине". Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался – моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому", – сказал Стаховский.

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Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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теннис теннисист Сергей Стаховский

Источники: ua.tribuna.com , От души в душу

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