Лучшему теннисисту Украины предлагали "слить" матч на Australian Open

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как однажды ему предлагали проиграть поединок Australian Open за деньги. Ранее мы писали, что украинский теннисист попросил Илона Маска помочь стране в борьбе с коронавирусом.

"Когда был на Australian Open. Ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Там было их двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят "инвесторы" – бандюки. Я проигрываю в пятисетовом матче, ведя 2:1, и уходя из корта, думаю, что если бы он стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU (организация, соблюдающая правила честной игры – прим), она как раз недавно была создана. Сказал так и так, а они спрашивают, мол, кто это. Я говорю: "Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он – это пешка, люди, стоящие за ним – опасные, а у меня вся семья в Украине". Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался – моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому", – сказал Стаховский.