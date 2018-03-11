Марта Костюк в финале турнира в Китае проиграла бывшей украинке Заневской

15-летняя украинская теннисистка Костюк не смогла завоевать свой третий титул ITF в карьере

Украинская теннисистка Марта Костюк не сумела завоевать свой третий титул ITF в карьере. В финале турнира с призовым фондом 60 тысяч долларов Zhuhai Open в китайском Чжухае 15-летняя Костюк уступила своей бывшей соотечественнице Марине Заневской, ныне представляющей Бельгию, со счетом 2:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Успешное выступление в Чжухае принесет Марте 48 очков и снимет все сомнения о ее попадании в квалификацию турниров "Большого Шлема" – Уимблдона и US Open.

На следующей неделе Костюк сыграет на турнире с призовым фондом 60 000 долларов в китайском Шэньчжэне.

Напомним, что в начале 2018 года Марта Костюк получила wild card в квалификацию взрослого Открытого чемпионата Австралии как прошлогодняя чемпионка юношеского турнира. Украинка прошла отбор и два круга в основной сетке (первая 15-летняя спортсменка за последние 20 лет), пока не проиграла Элине Свитолиной.

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