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Матч за 7 миллионов: какие шансы Свитолиной пройти Мугурусу в третьей круге Australian Open

23 января, 17:22

С вероятностью в 64 процента Свитолина выиграет 11-й матч против Мугурусы

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг вышла в третий раунд первого в этом году "Шлема" – Открытого чемпионата Австралии по теннису. Во втором круге турнира Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Луарен Дэвис, обыграв соперницу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6. Эта победа принесла украинской спортсменке 180 тысяч долларов призовых (до вычета налогов), а еще одна победа на турнире увеличит эту сумму до 300 тысяч (более 7 миллионов гривен).

В 1/16 финала Элина сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Аналитики букмекерских контор считают Свитолину фавориткой матча: коэффициент на победу украинской теннисистки составляет 1.50, тогда как котировка на победу Мугурусы равна 2.65. Таким образом, вероятность исхода матча букмекерами определена такая: победа Свитолиной 64 процента, победа Мугурусы 36 процентов.

Элина Свитолина вышла в Австралии в третий круг

Элина Свитолина вышла в Австралии в третий круг / Фото: Reuters

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Теннисистки встречались друг с другом уже десять раз. Шесть побед на счету Свитолиной, четыре раза успех был на стороне испанской теннисистки.

В случае успеха в поединке с Мугурусой Свитолина в 1/8 финала сыграет с победительницей матча Кики Бертенс (Нидерланды) – Зарина Дияс (Казахстан).

Напомним, что в первый день Australian Open из турнира вылетела Мария Шарапова:

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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теннисист Элина Свитолина Australian Open Гарбинье Мугуруса

Источник: Сегодня|Спорт

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