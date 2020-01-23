Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open

Украинская теннисистка на глазах у Гаэля Монфиса вышла в третий круг

Элина Свитолина вышла в Австралии в третий круг / Фото: Reuters

Непростым вышел второй матч для нашей примы тенниса Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии. Сегодня ей противостояла 26-летняя американка Лаурен Дэвис, занимающая 62-е место в мировом рейтинге. К слову, в четверг начало матчей существенно задержали – корты Australian Open отмывали из-за песчаной бури и дождя. Встреча Свитолиной и Дэвис началась в 23:10 по местном времени Мельбурна.

Первую партию 25-летняя одесситка выиграла довольно легко – 6:2. Но во второй американка оказала серьезное сопротивление. Дэвис даже повела в счете 5:3 и подавала на партию.

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Однако Свитолина выиграла три гейма подряд (6:5) и теперь уже она могла выиграть сет своей подачей. Но переменчивый женский теннис и тут сказал своей слово: Элина отдала свою подачу (6:6), и соперницам пришлось играть тай-брейк. И тут уже пятая ракетка планеты, хотя и не без проблем, свое не упустила – 7:6 (8:6).

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В третьем раунде Элина сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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