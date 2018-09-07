Майк Брайан выиграл парный US Open и установил рекорд турниров "Большого Шлема"

Сегодня, 21:37

В финале турнира Брайан и Сок победили дуэт из Польши и Бразилии

Финалисты US Open-2018. Фото AFP
Финалисты US Open-2018. Фото AFP

В финале парного US Open американцы Майк Брайан и Джек Сок обыграли Лукаша Кубота из Польши и Марсело Мело из Бразилии – 6:3, 6:1. 40-летний Майк Брайан, в паре с Джеком Соком ставший чемпионом US Open, выиграл 18-й титул "Большого шлема" в карьере.

Таким образом, он обошел Джона Ньюкомба и стал единоличным рекордсменом по этому показателю в Открытой эре (после 1968 года). Сок завоевал свой третий трофей "Большого шлема".

До объединения в пару с Соком Брайан не побеждал на "Шлемах" с US Open-2014, а после – они выиграли второй турнир "Большого шлема" подряд. Они стали первой парой с 2003 года, по ходу года выигравшей и "Уимблдон", и US Open.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина рассталась со своим тренером после US OpenОни начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.

На своем последнем турнире, Открытом чемпионате США, Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла Анастасии Севастовой из Латвии.
теннис, US Open, Джек Сок, Майк Брайан

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