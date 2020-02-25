"Меня вообще не было на корте": американская чемпионка разбита поражением от Ястремской

Чемпионка Australian Open-2020 американка София Кенин прокомментировала свое поражение от украинки Даяны Ястремской в рамках второго круга турнира серии WTA Premier 5 в Дохе. Для победы нашей теннисистке понадобилось два сета – 6:3, 7:6(4). В 1/8 финала Ястремская встретится с другой финалисткой Australian Open – испанкой Гарбинье Мугурусой.

"Такое ощущение, что меня вообще не было на корте. Я очень разочарована собой. В Мельбурне я показывала лучший в жизни теннис, а сегодня, хоть это был не худший теннис, но точно не тот, в который мне бы хотелось играть. Я отдаю должное Ястремской. Она играла очень хорошо, отлично пробивала и действовала лучше в важных моментах. Я допускала слишком много невынужденных ошибок. Вчера в парном матче я очень хорошо себя чувствовала. Конечно, парные матчи отличаются от одиночных, но я думала, что все хорошо и я продолжу так играть, но очевидно, что дело не в этом. Я не буду делать перерыв, я продолжу играть. Главное – снова найти свой ритм", – заявила Кенин.

Ранее мы сообщали, что теннисистка из Украины с победы стартовала на турнире с призовым фондом в четверть миллиона. Катерина Бондаренко успешно стартовала на WTA International в Акапулько.

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