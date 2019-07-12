"Мы нашли, что хотели": экс-первая ракетка Украины перенес операцию и обещает вернуться в 2020 году
Титулованный спортсмен надеется, что этого вмешательства хватити, чтобы вернуться на корт
Известный украинский теннисист Александр Долгополов успешно перенес повторную операцию на руке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. В мае спортсмен на своей странице в соцсети расписал три варианта развития событий с вероятностью возвращения на корт уже в этом сезоне, но, к сожалению, сработал самый худший вариант – пришлось делать повторную операцию.
"Всем привет. Есть для вас и для меня хорошие новости. Мы нашли, что хотели и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватить, чтобы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать сезон-2020", – написал Долгополов.
Из-за длительного простоя бывшая 13-я ракетка мира вылетел из рейтинга ATP. На данный момент лучшим теннисистом Украины является Сергей Стаховский, занимающий 136-е место в мире.
За свою карьеру 30-летний Долгополов выиграл три одиночных турнира и один парный. Лучший его результат на турнирах серии "Большого Шлема" 1/4 финала на Australian Open в 2011 году.
Ранее мы писали, что звезду украинского тенниса искусал сервал. Александр Долгополов пострадал от своего любимца.
Необычный питомец звезды украинского тенниса:
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