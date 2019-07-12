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"Мы нашли, что хотели": экс-первая ракетка Украины перенес операцию и обещает вернуться в 2020 году

12 июля, 12:40

Титулованный спортсмен надеется, что этого вмешательства хватити, чтобы вернуться на корт

Александр Долгополов
Александр Долгополов. Фото: Instagram

Известный украинский теннисист Александр Долгополов успешно перенес повторную операцию на руке. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. В мае спортсмен на своей странице в соцсети расписал три варианта развития событий с вероятностью возвращения на корт уже в этом сезоне, но, к сожалению, сработал самый худший вариант – пришлось делать повторную операцию.

"Всем привет. Есть для вас и для меня хорошие новости. Мы нашли, что хотели и кисть выглядит хорошо. По идее этого вмешательства должно хватить, чтобы восстановиться и начать играть. Так что ждите новостей. Если все будет хорошо, то планирую начать сезон-2020", – написал Долгополов.

Из-за длительного простоя бывшая 13-я ракетка мира вылетел из рейтинга ATP. На данный момент лучшим теннисистом Украины является Сергей Стаховский, занимающий 136-е место в мире.

За свою карьеру 30-летний Долгополов выиграл три одиночных турнира и один парный. Лучший его результат на турнирах серии "Большого Шлема" 1/4 финала на Australian Open в 2011 году.

Ранее мы писали, что звезду украинского тенниса искусал сервал. Александр Долгополов пострадал от своего любимца.

Необычный питомец звезды украинского тенниса:


Александр Долгополов сервал Видео: Instagram

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Тег теннис, Александр Долгополов

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Сегодня|Спорт

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