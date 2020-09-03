Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

На US Open осталась всего одна украинка из семи стартовавших

3 сентября, 08:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

В следующем раунде Марта встретится с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой

18-летняя Марта Костюк остается единственной представительницей Украины на Открытом чемпионате США. В матче второго раунда US Open украинка, занимающая 137-е место в мире, обыграла Анастасию Севастову из Латвии, она занимает 45-ю позицию в рейтинге WTA. Матч продлился 1 час и 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу украинки.

Реклама

В следующем раунде Костюк встретится с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая сейчас идет девятой в рейтинге WTA.

Еще в одном ночном матче вторая ракетка Украины и 25-я мира Даяна Ястремская неожиданно уступила Мэдисон Бренгл из США, которая занимает всего 84-е место в рейтинге WTA. Несмотря на статус фаворитки украинка полностью провалила игру – 2:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 15 минут.

Напомним, что на US Open стартовало семь представительниц Украины. Цуренко снялась с турнира еще до старта, а Завацкая и Калинина уступили своим соперницам в первом раунде. Вчера турнир покинули Козлова и Бондаренко, сегодня ночью к ним присоединилась и Ястремская.

Ранее легендарная американская теннисистка обновила рекорд Открытого чемпионата США. Серена Уильямс выиграла в Нью-Йорке 102-й матч и обошла Крис Эверт.

Реклама

Смотрите, как первая ракетка Украины Элина Свитолина "расстреляла" своего бойфренда Гаэля Монфиса:

Элина Свитолина превратила Гаэля Монфиса в мишень

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис US Open Даяна Ястремская Анастасия Севастова Марта Костюк Мэдисон Бренгл

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие
Молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US Open
Молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US OpenТеннис
Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевт
Бутылка с водой и – прическа огонь: как первую ракетку мира подстриг физиотерапевтТеннис
Белоруска Азаренка выиграла первый титул после родов. Но хитом стала маска ее соперницы
Белоруска Азаренка выиграла первый титул после родов. Но хитом стала маска ее соперницыТеннис
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем Независимости
Шевченко, Харлан, Белодед и Беленюк: знаменитые спортсмены поздравили Украину с Днем НезависимостиФутбол
Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларов
Украинка Ястремская продолжает крушить американок на турнире с призовым фондом 2 млн долларовТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять