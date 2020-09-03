На US Open осталась всего одна украинка из семи стартовавших

В следующем раунде Марта встретится с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой

18-летняя Марта Костюк остается единственной представительницей Украины на Открытом чемпионате США. В матче второго раунда US Open украинка, занимающая 137-е место в мире, обыграла Анастасию Севастову из Латвии, она занимает 45-ю позицию в рейтинге WTA. Матч продлился 1 час и 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу украинки.

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В следующем раунде Костюк встретится с экс-первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, которая сейчас идет девятой в рейтинге WTA.

Еще в одном ночном матче вторая ракетка Украины и 25-я мира Даяна Ястремская неожиданно уступила Мэдисон Бренгл из США, которая занимает всего 84-е место в рейтинге WTA. Несмотря на статус фаворитки украинка полностью провалила игру – 2:6, 3:6. Матч продлился 1 час и 15 минут.

Напомним, что на US Open стартовало семь представительниц Украины. Цуренко снялась с турнира еще до старта, а Завацкая и Калинина уступили своим соперницам в первом раунде. Вчера турнир покинули Козлова и Бондаренко, сегодня ночью к ним присоединилась и Ястремская.

Ранее легендарная американская теннисистка обновила рекорд Открытого чемпионата США. Серена Уильямс выиграла в Нью-Йорке 102-й матч и обошла Крис Эверт.

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