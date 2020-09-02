Легендарная американская теннисистка обновила рекорд Открытого чемпионата США

На втором в этом году турнире серии "Большого шлема", US Open, за два дня сыграли матчи стартового раунда. В одном из них знаменитая американка Серена Уильямс довольно уверенно обыграла свою более скромную соотечественницу Кристи Ан – 7:5, 6:3. Эта "виктория" стала для Уильямс-младшей 102-й на Открытых чемпионатах США. Таким образом, Серена по победам в Нью-Йорке обошла не менее легендарную Крис Эверт, блиставшую в 1970-80-х годах. Кстати, украинка разгромила россиянку на старте US Open.

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Сейчас Уильямс занимает восьмое место в мировом рейтинге, 26 сентября ей исполнится 39 лет. При этом Серене принадлежит рекорд по самому большому количеству побед еще и на Открытом чемпионате Австралии – 87. Пока же она может улучшать свой рекорд на американском "мэджоре", во втором раунде ее ждет россиянка Маргарита Гаспарян.

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А вот Уильямс-старшая, 40-летняя Венус (№67 в мире), впервые в карьере не смогла преодолеть первый круг на Открытом чемпионате США, в двух партиях не устояв перед чешкой Каролиной Муховой (№26).

Смотрите, как Серена тренировалась с боксером Майком Тайсоном:

Видео: Twitter

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