Надежда Киченок не смогла пробиться в финал Ролан Гаррос

Наша теннисистка проиграла микст вместе с пакистанцем Куреши

Киченок и Куреши на Ролан Гаррос. Фото: Instagram

Надежда Киченок стала первой украинкой, которой удалось дойти до полуфинала Открытого чемпионата Франции в миксте. И в напряженном полуфинальном поединка она завершила свои выступления на Ролан Гаррос. Киченок вместе с пакистанцем Айсам-уль-Хак Куреши – уступили второй сеянной паре Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия) – 7:6 (7:4), 1:6, 8:10.

Соперники провели на корте полтора часа. В первой партии дуэты трижды обменялись брейками (Дабровски и Павич два раза не подали на партию). На тай-брейке Киченок и Куреши сразу вышли вперед и в итоге оформили четыре мини-брейка против двух у соперников.

Во втором сете Дабровски и Павич взяли два гейма на подаче украинско-пакистанской пары и перевели игру на решающий тай-брейк. Киченок и Куреши уступали 2-4, но затем перехватили инициативу (5-4). Теннисисты дошли до счета 8-8, при котором вторые сеяные сделали очередной, четвертый, мини-брейк и дальше на своей подаче довели матч до победы.

В финале Габриэла Дабровски и Мате Павич встретятся с дуэтом Латиша Чжань / Иван Додиг.

Сестра Надежды Людмила Киченок сегодня вместе с латвийкой Еленой Остапенко уступили в четвертьфинале женского парного разряда дуэту Элис Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Беларусь, 6) – 5:7, 2:6.

Напомним, стали известны все полуфиналистки Открытого чемпионата Франции по теннису: среди них две теннисистки в возрасте до 20 лет.

Напомним, что в прошлом году первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат WTA:

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