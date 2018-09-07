Наоми Осака – первая японка в финале "Большого шлема"

Наоми Осака, в двух партиях обыгравшая американку Мэдисон Киз в полуфинале Открытого чемпионата США со счетом – 6:2, 6:4, стала первой в Открытой эре представительницей Японии, которая вышла в финал соревнований "Большого шлема".

В поединке за титул Наоми сыграет с 23-кратной победительницей турниров "Большого шлема" американкой Сереной Уильямс.

Уильямс в 31-й раз вышла в финал турнира "Большого шлема", и девятый раз – в финал Открытого чемпионата США. Серена, вернувшаяся в тур после рождения дочери, является шестикратной победительницей US Open.

Серена и Наоми встречались в марте 2018 года на турнире в Майами. Победу в том матче одержала японка со счетом – 6:3, 6:2.

Финал US Open 2018 в женском одиночном разряде состоится 8 сентября.

Ранее мы писали, что Серена Уильямс заявила, что в ближайшие годы хочет родить еще детей. В прошлом году Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января, после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.