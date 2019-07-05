Навеки с Бушар: фанат сделал себе необычную татуировку

Болельщик украсил всю свою руку изображением теннисистки

Эжени Бушар. Фото: Instagram

Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар сделал себе татуировку с изображением лица спортсменки. Татуировка расположилась на левой руке фаната от запястья до локтя. Фотография татуировки в соцсетях привлекла внимание самой Бушар.

"Для меня честь вечно носить Джини Бушар на коже", – написал поклонник.

"Это по-настоящему?", – удивилась теннисистка.

25-летняя Бушар поднималась до пятого места в рейтинге WTA и играла в финале Уимблдона в 2014 году. Однако сейчас она занимает только 78-е место в рейтинге. За карьеру она завоевала один титул турнира WTA.

Ранее канадская теннисистка показала фото "457 дней без секса". Тогда Эжени Бушар обняла статую мужчины и отметила, что слова про дни без секса в социальных сетях – шутка.

Мы писали, что Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Спортсменка встретилась с болельщиком, которому проспорила свидание в начале прошлого года.

Во время Супербоула-2017 пока преимущество со счетом 28:3 было у "Атланты", Эжени написала: "Я так и знала, что "Атланта" победит". На что один из ее подписчиков ответил: "Если выиграет "Нью-Ингленд", сходим на свидание?" Финалистка Уимблдона-2014 ответила: "Не вопрос".

В итоге "Нью-Ингленд" одержал победу, и свидание состоялось.Тогда Джон и Эжени вместе посетили игру НБА с участием "Бруклин Нетс" и "Милуоки Бакс". После этого Эжени и Джон еще несколько раз встречались, а сама теннисистка заявила, что парень оказался очень милым.

По этой истории в Голливуде планирую снять фильм.

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