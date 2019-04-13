"Не хочет – не надо": Свитолиной грозят закрыть дверь в сборную Украины

Первая ракетка Украины больше может не сыграть за нашу страну

Элина Свитолина. Фото: AFP

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина может больше не сыграть в составе сборной Украины. "На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейшем выступлении Элины Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия", – заявил Зукин.

Ранее в Федерации тенниса Украины обвинили Элину Свитолину в том, что она отказалась играть за национальную команду из-за денег. Свитолина это обвинение опровергла, заявив, что причиной ее отказа от выступлений была травма.

"Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду, – сказал в интервью DolgopolovaLi Евгений Зукин. – Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Но мы не один из них не затрагиваем. Если человек не хочет - не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть".

Отлично отношусь к Свитолиной, как к человеку, - она прекрасная девушка. Но я напомню, что в отличие от той же Ястремской, которая развивалась без помощи ФТУ, спонсором Элины был Юрий Сапронов, первый вице-президент федерации на тот момент. Получается, что она выращена Федерацией тенниса Украины, от начала и до конца", - сказал Зукинi.

Как сообщалось ранее, забыв от травме, Свитолина слилась в эротическом танце со своим бойфрендом. Как оказалось, Элина и Гаэль практикуют теннисные движения не только на корте.

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