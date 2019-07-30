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Не смогли сдержаться: бельгийские теннисистки поцеловались после матча

Сегодня, 15:09

После окончания поединка спортсменки обнялись у корта, после чего поцеловали друг друга в губы

Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен

Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен / Фото: Twitter

Не смогли сдержаться: бельгийские теннисистки поцеловались после матча https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BD%20%D0%AD%D0%B9%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D0%BD%20%D0%AD%D0%B9%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD Теннис После окончания поединка спортсменки обнялись у корта, после чего поцеловали друг друга в губы

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен не стали скрывать эмоции после очного поединка на турнире в немецком Карслруэ. Соотечественницы встретились уже в первом круге, и удача была на стороне Ван Эйтванк, которая победила со счетом 6:4, 1:6, 6:1. После окончания матча обе теннисистки обнялись у корта, после чего поцеловали друг друга в губы. Ранее Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен признались, что являются парой.

23-летняя Ван Эйтванк в эфире бельгийского телевидения говорила, что счастлива в отношениях, а ее родители гордятся этим. Ван Эйтванк и Миннен сыграли в паре на минувшем Уимблдоне, где дошли до второго круга.

Во втором круге турнира в Германии Элисон Ван Эйтванк сыграет против румынки Лауры-Иоаны Паар.

В рейтинге женской ассоциации теннисисток Элисон Ван Эйтванк занимает 65-е место, она – вторая ракетка Бельгии. В свою очередь, Гретье Миннен идет на 123-й позиции.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина оригинально прокомментировала увеличение призовых на Итоговом турнире WTA. "Кажется, я поторопилась", – пошутила украинка.

Смотрите яркие фото из Instagram венгерской теннисистки Фанни Штоллар:

Теннисистка Фанни Штоллар Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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