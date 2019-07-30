Не смогли сдержаться: бельгийские теннисистки поцеловались после матча

Бельгийские теннисистки Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен не стали скрывать эмоции после очного поединка на турнире в немецком Карслруэ. Соотечественницы встретились уже в первом круге, и удача была на стороне Ван Эйтванк, которая победила со счетом 6:4, 1:6, 6:1. После окончания матча обе теннисистки обнялись у корта, после чего поцеловали друг друга в губы. Ранее Элисон Ван Эйтванк и Гретье Миннен признались, что являются парой.
23-летняя Ван Эйтванк в эфире бельгийского телевидения говорила, что счастлива в отношениях, а ее родители гордятся этим. Ван Эйтванк и Миннен сыграли в паре на минувшем Уимблдоне, где дошли до второго круга.
Во втором круге турнира в Германии Элисон Ван Эйтванк сыграет против румынки Лауры-Иоаны Паар.
В рейтинге женской ассоциации теннисисток Элисон Ван Эйтванк занимает 65-е место, она – вторая ракетка Бельгии. В свою очередь, Гретье Миннен идет на 123-й позиции.
Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина оригинально прокомментировала увеличение призовых на Итоговом турнире WTA. "Кажется, я поторопилась", – пошутила украинка.
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