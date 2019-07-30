Элина Свитолина / Фото: Twitter

Свитолина – о своем выигрыше 2,36 миллиона долларов: "Кажется, я поторопилась" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-07-30T12:11:00+03:00 Теннис Первая ракетка Украины оригинально прокомментировала увеличение призовых на Итоговом турнире WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина забавно прокомментировала информацию о резком повышении призового фонда Итогового чемпионата WTA. Призовой фонд соревнований в Шэньчжэне будет рекордным в истории турнира – 14 млн долларов. Ранее на протяжении нескольких лет он составлял 7 миллионов. Теннисистка, которой удастся выиграть Итоговый чемпионат, не проиграв ни одного матча, получит 4,75 млн долларов. Это рекордная сумма в истории тенниса.

В прошлом году Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат, не потерпев ни одного поражения. При этом она пополнила свой счет на 2,36 миллиона долларов.

"Кажется, я на год поторопилась, – пошутила по этому поводу Элина Свитолина, а затем добавила. - Конечно, это здорово для женского тенниса в целом. Просто великолепно, что спонсоры вкладывают деньги в женский спорт. В ближайшие годы ситуация будет еще лучше. Это прекрасная возможность. Думаю, у всех есть цель попасть на Итоговый чемпионат".

Смотрите награждение Свитолиной после выигрыша Итогового турнира-2018

Отметим, что на днях парень Свитолиной затащил украинку на французский рэп. Пара посетила выступление исполнителя Damso, последний альбом которого стал трижды платиновым во Франции. Гаэль Монфис и его возлюбленная оторвались на Paleo Festival Nyon.

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