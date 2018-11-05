Новак Джокович в пятый раз завершит сезон первой ракеткой мира

Новак Джокович завершит 2018 год первой ракеткой мира. Сегодня он возглавил рейтинг ATP по итогам турнира в Париже, сместив с первой строчки Рафаэля Надаля.

Отнять первое место у серба мог только Надаль, но испанец сегодня объявил о досрочном завершении сезона. Для Джоковича этот сезон станет пятым, завершенным в статусе первой ракеткой мира. Серб сравняется по этому показателю с Роджером Федерером и Джимми Коннорсом. Лучший результат у Пита Сампраса – шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

Джокович первым в истории ATP завершит сезон первой ракеткой мира, хотя по ходу года был вне топ-20 рейтинга. Также он будет первым, кто закончил сезон на первом месте в рейтинге, хотя не выиграл ни одного турнира до "Уимблдона".

Итоговый чемпионат АТР пройдет с 11 по 19 ноября в Лондоне. В турнире сыграют – Новак Джокович, Роджер Федерер, Александр Зверев, Кевин Андерсон, Марин Чилич, Доминик Тим, Кеи Нишикори и Джон Изнер.

Напомним, что женский Итоговый чемпионат WTA выиграла украинка Элина Свитолина.