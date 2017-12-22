Обзор соцсетей украинских теннисисток: эротическая фотосессия, стирка и королевский оркестр

Что делают звезды украинского тенниса во время межсезонья

Новый теннисный сезон стартует уже 31 декабря – в австралийском Брисбене.

Наша №1 и шестая ракетка мира Элина Свитолина проводит межсезонье в Англии. На "каникулах" снялась в фотосессии для мужского журнала:





Также Свитолина победила на выставочном турнире во Франции и побывала на лондонской премьере фильма "Битва полов".

А в пятницу вечером Элину Свитолину можно застать в прачечной:

Кстати, на днях болельщик написал песню и запустил челлендж в поддержку Элины Свитолиной.

В Лондоне отметилась и наша сильнейшая парница Ольга Савчук: на концерте Королевского оркестра.

Публикация от Olga Savchuk (@olgasavchuk87) Ноя 18, 2017 at 4:39 PST

А затем – на голубых водах Мальдив и в Дохе.

Публикация от Olga Savchuk (@olgasavchuk87) Ноя 29, 2017 at 12:49 PST

В Дубаях, готовых к встрече Нового года, сейчас Катерина Козлова, накануне тренировавшаяся в зимнем лагере у словацких Низких Татр.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко набирается сил в Эмиратах. И публикует фотографии из бассейна:

В прошлом сезоне Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько - это ее третий одиночный трофей в карьере. Интересно, что Леся стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше.

Кстати, на Пасху Леся рассказала, чего ей не хватало для счастья.