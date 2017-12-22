Обзор соцсетей украинских теннисисток: эротическая фотосессия, стирка и королевский оркестр
Что делают звезды украинского тенниса во время межсезонья
Новый теннисный сезон стартует уже 31 декабря – в австралийском Брисбене.
Наша №1 и шестая ракетка мира Элина Свитолина проводит межсезонье в Англии. На "каникулах" снялась в фотосессии для мужского журнала:
Также Свитолина победила на выставочном турнире во Франции и побывала на лондонской премьере фильма "Битва полов".
А в пятницу вечером Элину Свитолину можно застать в прачечной:
Кстати, на днях болельщик написал песню и запустил челлендж в поддержку Элины Свитолиной.
В Лондоне отметилась и наша сильнейшая парница Ольга Савчук: на концерте Королевского оркестра.
А затем – на голубых водах Мальдив и в Дохе.
В Дубаях, готовых к встрече Нового года, сейчас Катерина Козлова, накануне тренировавшаяся в зимнем лагере у словацких Низких Татр.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко набирается сил в Эмиратах. И публикует фотографии из бассейна:
В прошлом сезоне Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько - это ее третий одиночный трофей в карьере. Интересно, что Леся стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше.
Кстати, на Пасху Леся рассказала, чего ей не хватало для счастья.
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