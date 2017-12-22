Обзор соцсетей украинских теннисисток: эротическая фотосессия, стирка и королевский оркестр

Вчера, 09:49

Что делают звезды украинского тенниса во время межсезонья

Элина Свитолина. Фото Instagram
Элина Свитолина. Фото Instagram

Новый теннисный сезон стартует уже 31 декабря – в австралийском Брисбене.

Наша №1 и шестая ракетка мира Элина Свитолина проводит межсезонье в Англии. На "каникулах" снялась в фотосессии для мужского журнала:

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Также Свитолина победила на выставочном турнире во Франции и побывала на лондонской премьере фильма "Битва полов".

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А в пятницу вечером Элину Свитолину можно застать в прачечной:

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Кстати, на днях болельщик написал песню и запустил челлендж в поддержку Элины Свитолиной.

В Лондоне отметилась и наша сильнейшая парница Ольга Савчук: на концерте Королевского оркестра.

А затем – на голубых водах Мальдив и в Дохе.

В Дубаях, готовых к встрече Нового года, сейчас Катерина Козлова, накануне тренировавшаяся в зимнем лагере у словацких Низких Татр.

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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко набирается сил в Эмиратах. И публикует фотографии из бассейна:

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В прошлом сезоне Леся Цуренко выиграла турнир в Акапулько - это ее третий одиночный трофей в карьере. Интересно, что Леся стала третьей представительницей Украины за всю историю, кому удалось выиграть три одиночных титула WTA или больше.

Кстати, на Пасху Леся рассказала, чего ей не хватало для счастья.
Элина Свитолина, Леся Цуренко, теннисистка, Ольга Савчук, Катерина Козлова

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Источник:

Сегодня|Спорт

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