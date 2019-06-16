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Одна из главных красоток мира тенниса вышла замуж: Каролин Возняцки выбрала баскетболиста

16 июня, 17:38

В качестве подружки невесты выступила легендарная теннисистка Серена Уильямс

Каролин Возняцки и Дэвид Ли
Каролин Возняцки и Дэвид Ли. Фото: Instagram

Экс-первая ракетка мира датская теннисистка Каролин Возняцки в субботу вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли, сообщает People.com. Свадьба состоялась в Тоскане (Италия). На торжестве присутствовали около 120 гостей. В качестве подружки невесты выступила теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер и другие известные персоны. 28-летняя Возняцки и 36-летний Ли обручились в ноябре 2017 года.

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На Ролан Гаррос 2019 года, который завершился в июне, Каролин Возняцки проиграла в первом раунде. Тогда датчанка выиграла первый сет со счетом 6:0, но затем проиграла два следующих 3:6, 3:6 молодой российской теннисистке Веронике Кудерметовой.

Возняцки – одна из самых популярных спортсменок в мире. В Instagram у нее 1,4 миллиона подписчиков. Каролин пока не входит в рейтинг ТОП-10 спортсменок в соцсетях по по этому показателю, но близка.

Напомним, что на днях известная в прошлом теннисистка Анна Курникова отметил 38-летие:

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Тег свадьба, Каролин Возняцки, теннисистка

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Сегодня|Спорт

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