Олимпийского чемпиона подозревают в сдаче матчей

Марк Лопес мог участвовать в договорных поединках в парных турнирах

Лопес и Надаль в Рио-2016. Фото: Instagram

Олимпийского чемпиона подозревают в сдаче матчей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a58/d6c/5c8a58d6c1b68.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a58/d6c/5c8a58d6c1b68.jpg 2019-03-14T15:36:42+02:00 Теннис Марк Лопес мог участвовать в договорных поединках в парных турнирах

Олимпийский чемпион по теннису в парном разряде Марк Лопес подозревается в сдаче матчей на турнирах в Таррагоне и в Италии в 2008 году, информирует El Confidencial.

По данным издания, в распоряжение сотрудников испанской полиции попала аудиозапись телефонного разговора, на которой о причастности Лопеса к договорным матчам на парных турнирах говорит его бывший партнер Марк Форнелл-Местрес.

Он рассказал, как была заключена сделка по турниру в Таррагоне. Со слов Форнелла-Местреса, к ним подошли люди прямо перед матчем и предложили по два миллиона евро каждому за сдачу матча. Он добавил, что Лопес сначала не хотел ввязываться в это дело, но Марк ответил утвердительно.

В ноябре 2018 года Форнелл-Местерс был арестован. Испанца обвинили в том, что он является лидером преступной ячейки, которая занимается проведением договорных матчей в теннисе.

Лопес играл в паре с Рафаэлем Надалем, Марселем Гранольерсом и Фелисиано Лопесом. В 2016 году в паре с Надалем Лопес стал победителем парного теннисного турнира на Олимпийских играх в Рио- де-Жанейро. Он выиграл всего 14 парных турниров.

Ранее мы писали, что футбольный арбитр обвинил Сергея Стаховского в договорных матчах.

Напомним, что украинка Элина Свитолина выиграла Итоговый чемпионат WTA.

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