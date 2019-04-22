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Определились финалистки Кубка Федерации

Сегодня, 00:18

В ноябре трофей разыграют теннисистки Франции и Австралии

Француженки празднуют победу
Француженки празднуют победу. Фото: AFP

Стали известны две сборные, которые сыграют в финале Кубка Федерации. 9-10 ноября за трофей сразятся Франция и Австралия, которые в полуфинале одолели Румынию и Беларусь, соответственно.

За всю историю турнира Франция дважды брала трофей – в 1997 и 2003 годах, у Австралии семь побед - 1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974. Лидером является команда США – 18 титулов.

Франция – Румыния – 3:2

  • Каролин Гарсия/Кристина Младенович – Симона Халеп/Моника Никулеску – 5:7, 6:3, 6:4
  • Кристина Младенович – Симона Халеп - 3:6, 1:6
  • Каролин Гарсия – Михаэла Бузэреску – 6:3, 6:3
  • Полин Гарсия – Ирина Бега – 6:3, 2:6, 6:2
  • Каролин Гарсия – Симона Халеп – 7:6, 3:6, 4:6 

Австралия – Беларусь – 3:2

  • Эшли Барти/Саманта Стосур – Арина Сабаленка/Виктория Азаренка – 5:7, 6:3, 2:6
  • Эшли Барти – Арина Сабаленка – 6:2, 6:2
  • Саманта Стосур – Виктория Азаренка – 1:6, 1:6
  • Эшли Барти – Виктория Азаренка -7:6, 6:3
  • Саманта Стосур – Арина Сабаленка – 5:7, 7:5, 3:6

Ранее мы писали, что Фабио Фоньини стал первым итальянцем, выигравшим "Мастерс".

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Тег теннис, Кубок Федерации

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Сегодня|Спорт

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