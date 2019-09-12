Пекинская капуста со львицей: лучшей в истории украинской теннисистке – 25

В День рождения Свитолина выложила в соцсети это фото / Фото: Instagram

Сегодня День рождения лучшей теннисистки в истории Украины. Элина Свитолина празднует 25-летие. К этой дате спортсменка сделала себе подарок в виде полуфинала US Open и третьего места в рейтинге WTA. Пока что это ее максимум в карьере. Но игра Элины говорит о том, что ей по силам как выиграть турнир "Большого шлема" и стать первой ракеткой мира.

Трофеи. За свою карьеру Свитолина выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде и 2 в парном. На "Больших шлемах" доходила до четвертьфиналов на Australian Open и Ролан Гаррос, до полуфиналов на Уимблдоне и US Open. В прошлом году стала победительницей Итогового чемпионата WTA.

Призовые. Выступление на US Open – обогатило Свитолину на 960 тысяч долларов. А ее суммарный заработок на корте составил 16 085 521 доллар.

Как играла с ТОП-10. Из нынешней первой десятки мирового рейтинга Элина не побеждала только сенсацию US Open Бьянку Андрееску.

1. Эшли Барти – 5:0

2. Каролина Плишкова – 3:5

4. Наоми Осака – 3:3

5. Бьянка Андрееску – 0:1

6. Симона Халеп – 4:4

7. Петра Квитова – 2:7

8. Кики Бертенс – 2:1

9. Серена Уильямс – 1:5

10. Белинда Бенчич – 1:2

Прозвище. Болельщики Поднебесной дали Элине прозвище – Пекинская капуста. "Это значит, что у вас хороший удар, замах и что вы милая. И еще это довольно вкусно. Это то, что люди едят каждый день", – объяснили теннисистке китайские журналисты.

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Тату. На данный момент на теле Элины было замечено три татуировки. На руке набито Carpe Diem, что в переводе с латыни значит лови момент. Правое запястье украшает индийский символ ОМ, символизирующий приобретенную способность успокаиваться.

Ну и самая заметная татуха – это львица на левом бедре. "Это львица. На дизайн ушло некоторое время, я многое вложила в ее значение, это нечто близкое для меня и личное", – призналась теннисистка.

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Бойфренд. Летом Элина написала в соцсетях: "Мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы". Это Элина и Гаэль Монфис. До этого был кризис в отношениях. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом. Также Свитолина и Монфис "уничтожили" свой общий аккаунт в соцсети, который носил название g.e.m.s_life. Сейчас пара вместе. Элина даже возила Гаэля в Украину, они побывали в Киеве и Одессе.

Соцсети. В сентябре Свитолинавошла в пятерку самых популярных украинских спортсменов в социальных сетях, обошла Владимира Кличко. Теперь угрожает четвертому месту Андрея Шевченко (отставание всего 30 тысяч подписчиков).

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Кухня. Элина любит похвастаться бабушкиными блинчиками. Сама готовит кексики и не отказывает себе в бокале вина. "Сладости есть можно, даже нужно. Главное, в меру! Я делаю себе такие поблажки, но только утром, после интенсивной тренировки, – признается Элина. – Вообще я редко ем мясо. Выбираю легкий белок. Люблю рыбу. Не ем бургеры, картошку-фри, всякий фаст-фуд".

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