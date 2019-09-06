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В шаге от мечты: Свитолина проиграла легендарной американке в полуфинале US Open

6 сентября, 07:43

Украинская теннисистка не сможет побороться за победу на турнире, но поднимется на третье место в рейтинге WTA

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогли пробиться в первый в карьере финал турнира "Большого шлема" US Open. В полуфинале первая ракетка нашей страны уступила титулованной американке Серене Уильямс – 3:6, 1:6. Поединок продлился 1 час 10 минут.

Это была первая встреча теннисисток с памятного поединка на Олимпиаде-2016, где Свитолина одержала единственную победу над легендарной американкой. На счету Серены уже пять побед.

Тем не менее, Свитолина в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации поднимется на третье место.

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В финале US Open Серена Уильямс встретится с теннисисткой из Канады Бьянкой Андрееску, которая в полуфинале одолела Белинду Бенчи (7:6, 7:5).

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Напомним, что ранее на турнире Свитолина обыграла старшую сестру Серены Венус Уильямс, поэтому победа Уильямс-младшей в какой-то мере является семейным реваншем.

Как мы писали ранее, за выход в полуфинал US Open-2019 Элине Свитолиной полагается 960 000 долларов. Если бы она пробилась в финал, то могла получить 1 900 000 долларов призовых, но в этот раз не получилось.

Свитолина – одна из самых популярных спортсменок Украины. В нашем рейтинге ТОП-100 спортсменов Украины в социальной сети Instagram Элина идет шестой, уступая только футболистам Зинченко и Шевченко, а также боксерам Ломаченко, Усику и Кличко.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

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US Open Элина Свитолина Серена Уильямс

Источник: Сегодня|Спорт

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